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В Кыштыме школа-детский сад собрала подарки для инвалидов

Автор: КР от Вчера, 16:41 Категория: Общество

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В актовом зале школы-детского сада №14 в предстоящий понедельник пройдёт концерт, приуроченный к международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.

 

– Всего у нас на воспитании и обучении 14 детей-инвалидов, – сказала сайту «КР» директор этого коррекционного образовательного учреждения Татьяна Ершова. – Мы объявили специальную благотворительную акцию. Родители приносили для них новые вещи, игрушки, канцелярские товары, пазлы и детские игры. На концерте мы вручим им эти подарки.

 

Помимо материальных вещей, родители и сотрудники школы-детского сада №14 собрали денежные пожертвования. Их направят на помощь девочке, которая сейчас находится на химиотерапии. У неё была диагностирована саркома – редкие злокачественные опухоли.  


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