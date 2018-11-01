В Кыштыме школа-детский сад собрала подарки для инвалидов Автор: КР от Вчера, 16:41 Категория: Общество 0 В актовом зале школы-детского сада №14 в предстоящий понедельник пройдёт концерт, приуроченный к международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря. – Всего у нас на воспитании и обучении 14 детей-инвалидов, – сказала сайту «КР» директор этого коррекционного образовательного учреждения Татьяна Ершова. – Мы объявили специальную благотворительную акцию. Родители приносили для них новые вещи, игрушки, канцелярские товары, пазлы и детские игры. На концерте мы вручим им эти подарки. Помимо материальных вещей, родители и сотрудники школы-детского сада №14 собрали денежные пожертвования. Их направят на помощь девочке, которая сейчас находится на химиотерапии. У неё была диагностирована саркома – редкие злокачественные опухоли. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить