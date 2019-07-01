В Кыштыме первоклассникам подарят тетради с видами нашего города Автор: КР от Сегодня, 12:43 Категория: Образование 0 Фото с сайта администрации Кыштымского городского округа Такая традиция зародилась в Кыштыме ещё в 2013 году. С тех пор 1 сентября все первоклассники получают в подарок тетрадь в косую линейку с поздравлением от главы нашего округа Людмилы Шеболаевой. Всего за шесть лет их было отпечатано более трёх тысяч экземпляров. На красочной обложке – фотографии памятных и красивейших мест Кыштыма, а также символика округа и текст гимна. Как сообщается на сайте Кыштымского городского округа, в этом году такие тетради получат около 500 первоклассников. Кстати, как уже сообщалось на сайте «КР», в этом году торжественные линейки, посвящённые Дню знаний, состоятся в кыштымских школах в понедельник, 2 сентября. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить