В Кыштыме победителю конкурса «Учитель года» вручили путёвку в Карелию

Автор: КР от Сегодня, 09:29 Категория: Образование

Вчера в ДК «Победа» состоялась финальная часть муниципального этапа конкурса «Учитель года». Пятнадцать педагогов начиная с 13 февраля представляли свои визитные карточки, проводили открытые уроки, дискутировали за круглым столом по вопросам образования.

А вчера ближе к вечеру участники конкурса волновались ничуть не меньше. Тем более что он – юбилейный, 20-й по счёту. Было определено пять номинаций: главная – «Учитель года», далее – «Педагог года дошкольного образования», «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», «Самый классный классный».

На сцене дворца культуры все 14 представительниц сферы образования предстали в вечерних платьях. Но среди них нашлось место и галантному преподавателю обществознания из школы № 4 Сергею Астахову. Он работает в школе второй год и участвовал в номинации «Педагогический дебют».

В адрес конкурсантов прозвучало много тёплых слов. А спонсоры буквально засыпали их подарками. Учителям вручили сертификаты на медицинские услуги санатория «Дальняя Дача», сертификаты на посещение бассейна «Садко» и базы отдыха «Лесное поместье», книги от Уральского образовательного центра, печи-гриль и многое другое. В качестве спонсоров выступили и индивидуальные предприниматели – Александр Ломмас, Пётр Любчик, Виталий Прохоров, Ирина Пацюкевич. Редакция «Кыштымского рабочего» подарила им абонементы на нашу газету.

Главный приз – туристическую путёвку – абсолютному победителю конкурса вручила глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Кстати, в 1997 году именно с её подачи в нашем городе и зародился этот конкурс профессионального мастерства.

Абсолютным победителем стала преподаватель физкультуры с 25-летним стажем начальной школы-детского сада № 14 Татьяна Глазкова. Из предложенных туров она выбрала путешествие в одно из красивейших мест России – Карелию.

Названы победители и в других номинациях. Среди дебютантов лучшим признан Сергей Астахов. В номинации «Педагог года в дошкольном учреждении» первенство отдали учителю-дефектологу начальной школы-детсада № 14 Татьяне Парфёновой. В номинации «Сердце отдаю детям» не было равных педагогу Дома детского творчества Елене Мостковой. Номинацию «Самый классный классный» представляла единственная участница – учитель начальных классов школы-детсада № 14 Дарья Кузовлёва. Ей и досталась пальма первенства.

Победитель конкурса "Учитель года" Татьяна Глазкова с дочерью Светланой, сыном Никитой и мужем -

преподавателем физкультуры школы № 3 Андреем Глазковым.