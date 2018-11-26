В школах Кыштыма на карантин продолжают закрывать отдельные классы

Автор: КР от 26-11-2018, 12:20 Категория: Образование

Как уже сообщалось на сайте «КР», на прошлой неделе на карантин до 30 ноября была закрыта вся четвёртая школа, а всему персоналу было предписано пройти медицинский осмотр у врача-инфекциониста или терапевта.

Сегодня исполняющий обязанности главного врача центральной городской больницы Игорь Усков на оперативном совещании при главе Кыштымского округа Людмиле Шеболаевой доложил, что эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ в городе не превышен. За неделю в больницу обратилось 70 взрослых и 79 детей.

Тем временем в школах города закрывают на карантин отдельные классы. Так, с завтрашнего дня и до 3 декабря приостанавливается обучение в 1а и 2е начальной школы №2, а также в шестом и восьмом классах одиннадцатой школы в микрорайоне Каолиновом.

На этой неделе с карантина выйдут 5 а, г, 7 в, д во второй школе, три класса в первой и 2 б в тринадцатой.