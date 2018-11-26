В школах Кыштыма на карантин продолжают закрывать отдельные классы Автор: КР от 26-11-2018, 12:20 Категория: Образование 0 Как уже сообщалось на сайте «КР», на прошлой неделе на карантин до 30 ноября была закрыта вся четвёртая школа, а всему персоналу было предписано пройти медицинский осмотр у врача-инфекциониста или терапевта. Сегодня исполняющий обязанности главного врача центральной городской больницы Игорь Усков на оперативном совещании при главе Кыштымского округа Людмиле Шеболаевой доложил, что эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ в городе не превышен. За неделю в больницу обратилось 70 взрослых и 79 детей. Тем временем в школах города закрывают на карантин отдельные классы. Так, с завтрашнего дня и до 3 декабря приостанавливается обучение в 1а и 2е начальной школы №2, а также в шестом и восьмом классах одиннадцатой школы в микрорайоне Каолиновом. На этой неделе с карантина выйдут 5 а, г, 7 в, д во второй школе, три класса в первой и 2 б в тринадцатой. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить