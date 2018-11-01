В Кыштыме четвёртая школа уходит на карантин Автор: КР от Вчера, 12:10 Категория: Общество 0 Занятия здесь приостанавливаются с сегодняшнего дня и по 29 ноября. Письмо с таким указанием от территориального отдела Роспотребнадзора получила администрация школы. Причина – в большом количестве детей, обратившихся в больницу с острыми респираторно-вирусными заболеваниями. К тому же, как сказали сайту «КР» в центральной городской больнице, всему персоналу школы предписано пройти медицинский осмотр у врача-инфекциониста или терапевта. В письме от Роспотребнадзора это указание вызвано профилактикой внебольничной пневмонии. – Сейчас приостанавливаются занятия в первой смене, дети будут отпущены домой. Вторая смена уже оповещена о карантине, – сказал сайту «КР» директор школы №4 Александр Зайцев. – Для них будет организовано дистанционное обучение. Ученики получат задания по предметам через электронный журнал. Возобновится обучение 30 ноября. Однако допускать в школу будут только тех детей, у кого не будет признаков ОРВИ. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить