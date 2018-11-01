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В Кыштыме четвёртая школа уходит на карантин

Автор: КР от Вчера, 12:10 Категория: Общество

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Занятия здесь приостанавливаются с сегодняшнего дня и по 29 ноября. Письмо с таким указанием от территориального отдела Роспотребнадзора получила администрация школы.

 

Причина – в большом количестве детей, обратившихся в больницу с острыми респираторно-вирусными заболеваниями.  К тому же, как сказали сайту «КР» в центральной городской больнице, всему персоналу школы предписано пройти медицинский осмотр у врача-инфекциониста или терапевта. В письме от Роспотребнадзора это указание вызвано профилактикой внебольничной пневмонии.

 

– Сейчас приостанавливаются занятия в первой смене, дети будут отпущены домой. Вторая смена уже оповещена о карантине, – сказал сайту «КР» директор школы №4 Александр Зайцев. – Для них будет организовано дистанционное обучение. Ученики получат задания по предметам через электронный  журнал.

 

Возобновится обучение 30 ноября. Однако допускать в школу будут только тех детей, у кого не будет признаков ОРВИ.


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