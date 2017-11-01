В Кыштыме на рынке недвижимости наблюдается оживление

Автор: КР от Вчера, 15:28 Категория: Экономика и бизнес

У кыштымских риэлторов после продолжительного затишья, которое затянулось почти на год, количество сделок с недвижимостью идёт по нарастающей.

Сейчас оптимальные условия для тех, кто хочет приобрести жильё. Цены на него упали ещё в прошлом году и держатся на прежнем уровне.

Как сказала сайту «КР» директор агентства недвижимости «Ваш дом» Ирина Шевчук, средняя стоимость однокомнатной квартиры – один миллион рублей. Разница между ними и двухкомнатными относительно невелика и колеблется в пределах полумиллиона рублей.

– Многое зависит ещё и от состояния самого жилья, – говорит Шевчук. – В центре города, к примеру, есть две двухкомнатные квартиры площадью в 45 квадратных метров каждая, но обе без ремонта. Одна находится на первом этаже, другая – на третьем. Цена одной такой квартиры – миллион.

По наблюдению риэлторов, основные покупатели квартир – молодые семьи. Чаще всего они покупают жильё в ипотеку. Наиболее востребованные районы – центр и радиогородок. Желающих справить новоселье в микрорайоне Нижнего Кыштыма – по пальцам пересчитать. В последнее время Нижний Кыштым проигрывает в этом плане даже микрорайону Каолиновому.

Двухкомнатные квартиры улучшенной планировки стоят сегодня один миллион 800 тысяч рублей, трёхкомнатные – два миллиона 200 тысяч.

Спрос на частные дома специалисты ожидают только весной.