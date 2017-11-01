Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме две бюджетные организации оштрафованы за недоплату своим работникам

В Кыштыме две бюджетные организации оштрафованы за недоплату своим работникам

Автор: КР от Сегодня, 16:25 Категория: Экономика и бизнес

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Всё началось с обращения одной из работниц физкультурно-спортивного комплекса Кыштымского городского округа в прокуратуру Челябинской области.

 

Она указала в своём письме, что, согласно решению депутатов Кыштымского городского округа об изменении оплаты труда, с 1 января этого года её оклад должен был увеличиться почти в два раза.

 

Однако начисления по новой системе ей, как и ещё почти полусотне работников ФСК, начали производиться только со второго полугодия.

 

– По заданию областной прокуратуры мы провели проверку соблюдения трудового законодательства в физкультурно-спортивном комплексе и в детско-юношеской спортивной школе «Инхело», поскольку оттуда тоже поступила жалоба, – сказал сайту «КР» помощник прокурора города Дмитрий Мельников. – Нарушения подтвердились.

 

В результате проверки, в том числе и государственным инспектором по труду, физкультурно-спортивный комплекс оштрафован на 30 тысяч рублей, а его директор Владимир Числов – на одну тысячу рублей. На такие же суммы штрафов придётся раскошелиться за нарушение закона ДЮСШ «Инхело» как юрлицу и её директору Абдулле Раджабову.

 

Всем работникам, недополучившим заработную плату, будет произведён перерасчёт.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter