В Кыштыме две бюджетные организации оштрафованы за недоплату своим работникам

Автор: КР от Сегодня, 16:25 Категория: Экономика и бизнес

Всё началось с обращения одной из работниц физкультурно-спортивного комплекса Кыштымского городского округа в прокуратуру Челябинской области.

Она указала в своём письме, что, согласно решению депутатов Кыштымского городского округа об изменении оплаты труда, с 1 января этого года её оклад должен был увеличиться почти в два раза.

Однако начисления по новой системе ей, как и ещё почти полусотне работников ФСК, начали производиться только со второго полугодия.

– По заданию областной прокуратуры мы провели проверку соблюдения трудового законодательства в физкультурно-спортивном комплексе и в детско-юношеской спортивной школе «Инхело», поскольку оттуда тоже поступила жалоба, – сказал сайту «КР» помощник прокурора города Дмитрий Мельников. – Нарушения подтвердились.

В результате проверки, в том числе и государственным инспектором по труду, физкультурно-спортивный комплекс оштрафован на 30 тысяч рублей, а его директор Владимир Числов – на одну тысячу рублей. На такие же суммы штрафов придётся раскошелиться за нарушение закона ДЮСШ «Инхело» как юрлицу и её директору Абдулле Раджабову.

Всем работникам, недополучившим заработную плату, будет произведён перерасчёт.