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В детской спортивной школе Кыштыма обнаружены просроченные медикаменты

Автор: КР от Сегодня, 15:45 Категория: Общество

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Прокуратура города проверила соблюдение законодательства, направленного на развитие физической культуры и спорта среди несовершеннолетних. В ходе проверки были выявлены нарушения в детско-юношеской спортивной школе.

 

Как сообщила сайту «КР» помощник прокурора города Динара Кашапова, воспитанникам этого учреждении дополнительного образования первая доврачебная помощь оказывается без соответствующего разрешения – лицензии.

 

Кроме того, в медицинском кабинете ДЮСШ хранятся предназначенные для дальнейшего использования уже просроченные медикаменты и медицинские товары.

 

В отношении директора спортивной школы и самой организации возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)» и «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов».

 

Им может грозить штраф либо приостановление деятельности ДЮСШ на срок до 90 суток.

 

Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.

 

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