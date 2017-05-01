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В Кыштыме должников по платежам в бюджеты всех уровней вызывают для объяснений

Автор: КР от Сегодня, 13:20 Категория: Экономика и бизнес

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В четверг в администрации округа состоится очередное заседание координационного совета по бюджетной и налоговой политике. На него приглашены 11 представителей предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей из сферы строительства, гостиничного сервиса, спортивных услуг. Все они имеют  задолженность в бюджеты всех уровней, государственные и внебюджетные фонды. Также будет обсуждаться вопрос по эффективности предоставления льгот по местным налогам.

 

По решению губернатора Бориса Дубровского, в этом году введён новый стимул: муниципалитетам вернут половину доходов, которые поступают в областной бюджет вследствие активной работы с должниками по налогу на доходы физических лиц и налогу, взимаемому по упрощённой системе налогообложения.

 

В Кыштымском округе координационный совет по налоговым платежам действует уже больше 20 лет. В него входят представители налоговой инспекции, Собрания депутатов, судебных приставов, фонда соцстрахования, комитета по экологии, инспекции труда, полиции.

 

В прошлом году на координационном совете отчёт долгам держали почти 90 представителей юридических лиц, из которых 30  задолжали областному бюджету. Часть неплательщиков погасила долги. В местный бюджет поступило 4,316 миллиона рублей и 14,81 миллиона рублей – в областной.

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