В Кыштыме должников по платежам в бюджеты всех уровней вызывают для объяснений
Автор: КР от Сегодня, 13:20 Категория: Экономика и бизнес
В четверг в администрации округа состоится очередное заседание координационного совета по бюджетной и налоговой политике. На него приглашены 11 представителей предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей из сферы строительства, гостиничного сервиса, спортивных услуг. Все они имеют задолженность в бюджеты всех уровней, государственные и внебюджетные фонды. Также будет обсуждаться вопрос по эффективности предоставления льгот по местным налогам.
По решению губернатора Бориса Дубровского, в этом году введён новый стимул: муниципалитетам вернут половину доходов, которые поступают в областной бюджет вследствие активной работы с должниками по налогу на доходы физических лиц и налогу, взимаемому по упрощённой системе налогообложения.
В Кыштымском округе координационный совет по налоговым платежам действует уже больше 20 лет. В него входят представители налоговой инспекции, Собрания депутатов, судебных приставов, фонда соцстрахования, комитета по экологии, инспекции труда, полиции.
В прошлом году на координационном совете отчёт долгам держали почти 90 представителей юридических лиц, из которых 30 задолжали областному бюджету. Часть неплательщиков погасила долги. В местный бюджет поступило 4,316 миллиона рублей и 14,81 миллиона рублей – в областной.
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