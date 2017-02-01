В Кыштыме собираются усилить нажим на должников по налогам

Автор: КР от Сегодня, 10:12 Категория: Политика

По решению губернатора Бориса Дубровского, городам и районам Челябинской области вернут половину доходов, которые поступят в региональный бюджет благодаря их работе с должниками. Новая инициатива главы региона – это дополнительный стимул для муниципалитетов по пополнению доходов. Речь идёт о том, что им вернут 50 процентов доходов, которые поступают в областной бюджет вследствие активной работы с должниками по налогу на доходы физических лиц и налогу, взимаемому по упрощённой системе налогообложения.

В Кыштымском округе уже больше 20 лет действует координационный совет по налоговым платежам. В него входят представители налоговой инспекции, Собрания депутатов, судебных приставов, фонда соцстрахования, комитета по экологии, инспекции труда, полиции. Этим советом руководит глава округа Людмила Шеболаева.

Как сказала сайту «КР» секретарь совета, начальник отдела доходов финансового управления Екатерины Шалович, в 2015 году прошло семь заседаний, на которые были приглашены более 70 представителей предприятий и организаций. Как следствие – в местный бюджет поступило 3,2 миллиона рублей просроченных платежей и 8,9 миллиона рублей – в областную казну.

В прошлом году координационный совет собирался девять раз. По долгам держали отчёт почти 90 представителей юридических лиц, из которых 30 задолжали областному бюджету. Часть неплательщиков погасила долги. В местный бюджет поступило 4,316 миллиона рублей и 14,81 миллиона рублей – в областной.

В настоящее время только по налогу на доходы физических лиц задолженность в местный бюджет на 1 января составляет 2,6 миллиона рублей. А в областную казну кыштымцы недоплатили 6,8 миллиона рублей. И если эта недоимка будет погашена, то половина суммы поступит в виде дополнительных доходов в Кыштымский округ.