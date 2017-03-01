Жительница Кыштыма стала жертвой интернет-магазина, торгующего постельным бельём из псевдосатина

Автор: КР от Сегодня, 13:11 Категория: Экономика и бизнес

Снимок этого кота кочует с одного сайта на другой в лжеотзывах о высоком качестве псевдосатина

Анна Петровна (имя женщины изменено по её просьбе) о подарках для двух своих сестёр к Международному женскому дню позаботилась заранее. Ещё в начале февраля она перелопатила интернет в поисках недорогого, но красивого постельного белья из сатина.

Наконец Анне Петровне повезло. Интернет-магазин постельного белья на сайте postel-shop24 объявил тотальную предпраздничную распродажу товара. На фотографиях были запечатлены яркие комплекты из хлопчатобумажного сатина без каких-либо синтетических примесей. К тому же, это был так называемый 3D сатин, то есть ткань с эффектом объёмного изображения – как будто не в постель ложишься, а бросаешься в ромашковое поле или морскую пучину.

В размещённых на сайте отзывах благодарных покупателей не было предела восторгам: бельё мягкое и ласковое, прочное, не мнётся, не линяет при стирке, гарантирует безмятежный сон. Не могли не порадовать и цены. Так, двуспальный комплект вместо четырёх тысяч стоил 1999 рублей, а семейный, с двумя пододеяльниками на молниях и четырьмя наволочками, вместо пяти тысяч – 2499 рублей. Наконец, к каждому из них прилагался подарок – мыло ручной работы, а при заказе двух комплектов доставка осуществлялась бесплатно.

Анна Петровна выбрала лилии для одной сестры и розы для другой. Едва она сделала заказ, как ей перезвонили на указанный номер, несмотря на позднее время. Уточнили адрес, сообщили, что через две недели женщина получит постельное бельё из 100-процентного хлопка. Правда, её несколько смутила фраза о том, что при получении она должна будет заплатить некую сумму за почтовый денежный перевод. Анна Петровна так и не поняла, как это сочетается с обещанием доставить заказ бесплатно, но вникать в детали не стала.

Обнаружив извещение о посылке, женщина поспешила в своё почтовое отделение. Бандероль ей выслал некий Артём Сергеевич Беседин из Москвы. Ему же она отправила 4498 рублей, заплатив ещё почти 300 рублей за перевод.

Дома Анна Петровна вскрыла упаковку и увидела на каждом комплекте яркую наклейку, гласившую, что товар под маркой «Жемчужные сны» произведён из 100-процентного хлопка обществом с ограниченной ответственностью «Иксора» в городе Коврове Владимирской области по адресу: улица Социалистическая, дом 33. Однако сами комплекты, просвечивающие сквозь полиэтилен, были слишком блёклыми и подозрительно лёгкими. Дабы развеять сомнения, покупательница распаковала один «Жемчужный сон». Невесомое, почти прозрачное бельё искрилось и трещало. Кривые швы, морщины около молнии свидетельствовали о явно не фабричном, полуподпольном, скорее всего – китайском, производстве.

При ближайшем рассмотрении так называемый сатин оказался банальным полиэстером, то есть сплошной синтетикой, со всеми свойственными ей недостатками – низкими показателями аэрации и гигроскопичности. Постельное бельё из такой ткани плохо пропускает воздух и не впитывает излишки влаги. В обычных магазинах оно стоит не более 600 рублей за комплект. Нетрудно посчитать, что жительница Кыштыма подарила мошенникам более 3000 рублей.

Возмущённая надувательством Анна Петровна бросилась к компьютеру и телефону. Но указанный на сайте номер был постоянно занят. Только теперь обманутая заказчица обратила внимание, что никаких других контактов, например, электронной почты или адреса для почтовых отправлений интернет-магазин не указал. С помощью поисковой системы женщина наткнулась на множество отзывов о нём. Среди них не было ни одного положительного. Все покупатели получали вместо обещанного сатина полиэстер. Более того, выяснилось, что производителя постельного белья «Иксора» не существует в природе. Акция оказалась фикцией, а магазин– прибыльным проектом мошенников.

Анна Петровна обнаружила множество сайтов-клонов. Они отличались только названием и адресом. Всё остальное: дизайн, обещание баснословных скидок и подарков, одни и те же отзывы якобы благодарных покупателей, одинаковые лица псевдоконсультантов, взятые с потолка реквизиты, таймер, беспрестанно отсчитывающий минуты до окончания акции и начинающий считать заново, – кочуют с одного ресурса на другой и являются верными признаками постельного лохотрона.

Дарить полиэстер сёстрам Анна Петровна не стала. Она размышляет над тем, стоит ли обращаться с заявлением в полицию. Ниточка для зацепки есть – контакты того самого Беседина, которому она перечислила деньги. Своим землякам она советует отказаться от приобретения постельного белья с помощью интернета.

Если же у кого-то такое желание всё-таки возникнт, то сначала надо собрать всю имеющуюся информацию о том или другом производителе, познакомиться с реальными, а не размещенными на конкретном сайте отзывами, проверить указанные адреса, реквизиты и телефоны. Только так можно не угодить в постель к мошенникам.