В Кыштыме придумали оригинальный способ борьбы с интернет-мошенниками

Автор: КР от Сегодня, 12:57 Категория: Общество

По поручению начальника межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Юрия Добрецкого пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова обзванивает кыштымцев, разместивших объявления о продаже каких-либо вещей на сайте «Авито». Она предупреждает их об участившихся случаях интернет-мошенничества и описывает самую распространённую схему.

Схема заключается в следующем. Продавцу звонит человек, якобы желающий приобрести его товар, и под предлогом того, что не может в ближайшее время выкупить его, предлагает перевести часть денег в качестве залога на банковскую карту. При этом махинатор выуживает у потенциального пострадавшего не только её номер, но и секретные данные, расположенные на её обороте. Они-то и дают преступникам доступ к средствам, имеющимся на карте. На сайте «Кыштымского рабочего» уже не единожды описывались истории пострадавших таким образом жителей нашего города.

По всей видимости, новая профилактическая мера полицейских уже принесла первые плоды. На этой неделе в дежурную часть обратилась жительница Кыштыма. Она продавала коляску через сайт бесплатных объявлений. Ей позвонил неизвестный и предложил отправить ему номер карты, на которую он намеревался перевести часть суммы за коляску. Однако бдительная женщина бросила трубку и сразу же сообщила об этом факте в полицию.

Скорее всего, в возбуждении уголовного дела будет отказано в связи с отсутствием состава преступления. Но главное, что обмана удалось избежать, а сбережения – сохранить.