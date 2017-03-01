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В Кыштыме под сокращение попадут полсотни человек

Автор: КР от Сегодня, 13:44 Категория: Экономика и бизнес

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Руководство Кыштымской центральной городской больницы в ближайшие два месяца намерено сократить 13 своих работников. Среди них – фельдшер, две медсестры и санитарки.

 

Как сообщила сегодня на расширенном аппаратном совещании в администрации Кыштымского городского округа директор центра занятости населения Татьяна Меренкова, вместе с тем, больница по-прежнему остро нуждается во врачебных кадрах.

 

Так, по состоянию на февраль, местному здравоохранению требуются анестезиолог-реаниматолог, терапевт, взрослый и детский кардиологи,  психиатр, эндоскопист, врач функциональной диагностики, рентгенолог, детский хирург, педиатр, инфекционист, стоматолог и доктора других узких специализаций.

 

В скором времени сокращение ждёт и 35 работников санаторно-лесной школы имени Юрия Гагарина. Уволенными там окажутся учителя, воспитатели, медицинские сёстры, а также уборщицы и гардеробщицы. 

 

С февраля в нашем городе зарегистрирован рост безработицы. Сейчас её уровень составляет 1,16 процента. Связано это в том числе и с уменьшением численности занятых в экономике – с 21 200 человек в прошлом году до 19 300 в этом.

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