Каждый десятый пенсионер готов довольствоваться нынешним размером их пенсий

Автор: КР от Сегодня, 13:57 Категория: Экономика и бизнес

Около 76,8 процента россиян считают приемлемой пенсию в размере от 5 до 30 тысяч рублей. Об этом свидетельствует опрос, проведённый Российским государственным социальным университетом. На просьбу оценить приемлемый уровень своей будущей пенсии больше всего россиян – 36,5 процента – ответили, что это 20-30 тысяч рублей. Второй по популярности ответ (28,1 процента) – 15-20 тысяч рублей. Примерно каждый десятый (11,4 процента) опрошенный сообщил, что приемлемый уровень пенсии – 10-15 тысяч рублей.

Эксперты также выяснили, что большинство опрошенных считают приемлемым уровень пенсии в размере 40 процентов от получаемой ранее зарплаты.

В прошлом году в России средний размер пенсий, о чём сообщает Росстат, составил 13,1 тысячи рублей. При этом глава министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в декабре заявил о том, что несмотря на возобновление ежегодной индексации по уровню реальной инфляции, размер пенсий в России в перспективе трёх лет все равно продолжит снижение.

В Кыштымском округе на 1 января этого года, по данным управления Пенсионного фонда в г. Кыштыме, проживало 13373 пенсионера. Из них 12115 являются получателями страховой (трудовой) пенсии. Средний размер всех пенсий – 12361 рубль, страховой – 12722 рубля. Средний размер страховой пенсии по старости - 13047 рублей.