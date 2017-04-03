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В Кыштыме определились с новыми правилами проведения опроса граждан

Автор: КР от Вчера, 16:43 Категория: Политика

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Сегодня на публичных слушаниях по изменениям и дополнениям в Устав Кыштымского городского округа были откорректированы шесть статей. В частности, установлено, что по тематике местного значения опросы граждан могут проводиться  по инициативе Собрания депутатов городского округа или главы городского округа.  Инициаторами могут быть и органы госвласти Челябинской области, чтобы узнать мнение кыштымцев при принятии решений об изменении целевого назначения земель городского округа для объектов регионального и межрегионального значения.

 

Уточнена и статья 32 «Досрочное прекращение полномочий главы городского округа». Теперь в Уставе расшифровано и само понятие «досрочное прекращение», и конкретизируется, к кому в случае форс-мажора отойдут полномочия главы округа.

Напомним, что теперь главу округа избирает депутатский корпус. В новой редакции записано:

«В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального  принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно  исполняет  должностное лицо местного самоуправления или депутат Собрания депутатов городского округа, определяемые в соответствии с решением Собрания депутатов городского округа».

 

При подведении итогов  публичных слушаний председатель Собрания депутатов Виктор Силантьев поставил на голосование вопрос о рекомендациях по утверждению изменений в Устав. Они приняты единогласно.

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