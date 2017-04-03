В Кыштыме определились с новыми правилами проведения опроса граждан

Автор: КР от Вчера, 16:43 Категория: Политика

Сегодня на публичных слушаниях по изменениям и дополнениям в Устав Кыштымского городского округа были откорректированы шесть статей. В частности, установлено, что по тематике местного значения опросы граждан могут проводиться по инициативе Собрания депутатов городского округа или главы городского округа. Инициаторами могут быть и органы госвласти Челябинской области, чтобы узнать мнение кыштымцев при принятии решений об изменении целевого назначения земель городского округа для объектов регионального и межрегионального значения.

Уточнена и статья 32 «Досрочное прекращение полномочий главы городского округа». Теперь в Уставе расшифровано и само понятие «досрочное прекращение», и конкретизируется, к кому в случае форс-мажора отойдут полномочия главы округа.

Напомним, что теперь главу округа избирает депутатский корпус. В новой редакции записано:

«В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должностное лицо местного самоуправления или депутат Собрания депутатов городского округа, определяемые в соответствии с решением Собрания депутатов городского округа».

При подведении итогов публичных слушаний председатель Собрания депутатов Виктор Силантьев поставил на голосование вопрос о рекомендациях по утверждению изменений в Устав. Они приняты единогласно.