В Кыштыме цены на крупы взлетели почти в два раза

Сегодня, 10:58 Категория: Экономика и бизнес

221

0

Поход в продуктовый магазин теперь может ещё сильнее ударить по кошельку. Буквально за последние пару месяцев цены поднялись на многие продукты питания, но рекордсменами по подорожанию стали крупы.

По данным управления стратегического развития и привлечения инвестиций администрации Кыштымского городского округа, с марта по май поднялись цены на молочные продукты, яйца и сахар. Однако это повышение стало не столь резким. А вот ценники на крупы буквально взбесились.

– Согласно мониторинга цен, которое мы проводили 18 марта, в кыштымских магазинах средняя цена на один килограмм риса шлифованного составляла 54 рубля, на пшено – 49 рублей, на гречу – 49 рублей, – сказала старший экономист управления Ирина Крюченкова. – Последний мониторинг был проведён 15 мая. По последним данным, средняя цена на рис теперь составляет 82 рубля за килограмм, на гречу – 90 рублей, на пшено – 60 рублей. Повышение цен действительно очень ощутимое.

Все данные экономисты передают в министерство экономического развития Челябинской области. Остаётся надеяться, что таким резким скачком цен на крупы, которые, к слову, являются товарами первой необходимости, заинтересуются надзорные и контролирующие органы.