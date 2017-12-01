В Кыштыме началась охота за чёрными лесорубами

Автор: КР от Сегодня, 10:40 Категория: Экология

Сегодня работники Кыштымского лесничества совместно с представителями предприятия «Кыштымкий лес» выйдут в рейд по окрестным ельникам и сосновым борам. Ежедневно, вплоть до Нового года, они будут выявлять нелегальных лесорубов.

– В декабре-январе сумма ущерба за вырубку одного хвойного дерева вырастает в два раза, – сказал сайту «КР» начальник Кыштымского лесничества Игорь Киселёв. – Так, одна небольшая ель теперь оценивается в 2067 рублей, а сосна – в 2985 рублей.

Если кто-то решит незаконно обзавестись зелёной красавицей, его накажут штрафом от четырёх до пяти тысяч рублей, и плюс – возмещение ущерба за срубленное деревце.

Если же ущерб составит более пяти тысяч рублей, а это – всего две сосёнки, то нарушителю будет грозить уже уголовное дело. Санкция статьи 260 Уголовного кодекса РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» предусматривает минимальное наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, максимальное – в виде лишения свободы до двух лет и вдобавок – штраф до 200 тысяч рублей.

В прошлом году лесничие не задержали ни одного чёрного лесоруба.