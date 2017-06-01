Водовод Кыштым–Аргази построят в обход озера Увильды

Автор: КР от Сегодня, 12:24 Категория: Экология

На сайте государственных закупок появилось объявление о проведении аукциона на строительство тракта водоподачи части стока реки Уфа в реку Миасс на участке Кыштым –Аргази в обход озера Увильды. В качестве организатора торгов выступает Федеральное государственное учреждение по эксплуатации водохранилищ Челябинской области. Аукцион назначен на 13 июля 2017 года. Приём заявок заканчивается до 7 июля.

Проект будет финансироваться за счёт федерального бюджета. Первоначальная цена объекта – 1 488 233 000 рублей. В ходе аукциона она может быть снижена.

Работы по возведению водовода должны быть проведены в четыре этапа до 30 ноября 2020 года.

В истории Кыштыма уже была попытка строительства водовода между расположенными недалеко от города озёрами. Так, страшная засуха 1975 года едва не погубила уральскую жемчужину – озеро Увильды. Уровень воды в нём упал на четыре с половиной метра. Для его спасения, а также для обеспечения в засушливые годы водой Челябинская область стала сооружать Долгобродское и Новокыштымское водохранилища. Планировалось, что специальный канал соединит их с Увильдами и вода из резервных водоёмов при необходимости будет поступать в уникальное озеро. В районе Косого моста даже начали рыть канаву для этого канала.

Решение было принято без участия местной власти. Её просто поставили перед фактом. Кыштыму в этой схеме отводилась маленькая роль: расчистить от леса ложе будущего Новокыштымского хранилища. Но председатель горисполкома Владимир Зуйков забил тревогу. Он обратился за консультацией в Свердловскую лабораторию академии водного хозяйства СССР. Специалисты провели экспертизу и пришли к выводу, что даже двух таких сбросов будет достаточно, чтобы жемчужина Урала заилилась и на полвека лишилась своих радоновых источников.

В результате от идеи отказались, канал не достроили – он так и остался канавой, а Новокыштымское водохранилище оказалось бесхозным и свалилось на город как манна небесная.

Как раз тогда Кыштымский медеэлектролитный завод возводил насосно-фильтровальную станцию. В горисполкоме позаботились о создании второй ветки водовода, и проблема с обеспечением горожан холодной водой была решена. Резервный источник воды впоследствии был принят на баланс города. При этом удалось сберечь неповторимое озеро Увильды.

Новый водовод Кыштым–Аргази, который планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году, не затронет жемчужину Урала.