Кыштымские садоводы вырастили килограммовые помидоры, гроздья винограда и кабачки в форме лебедей

Вчера, 09:24 Категория: Экология

1 429

0

Фото предоставлены комитетом экологии.

В садоводческих товариществах Кыштымского городского округа проходят праздники урожая.

Специальная комиссия в составе представителей комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, управления городского хозяйства и ассоциации садоводов уже побывали в СНТ «Кварц», «Северный», «Теренкуль», «Теренкуль-2», «Островок», «Мичуринец», «Строитель».

Садоводы радушно встречали гостей не только обилием урожая, выращенного на своих участках, но и горячим душистым чаем с травами, выпечкой и другими угощениями. Похвалиться участникам праздника урожая действительно было чем – некоторые садоводы умудрились вырастить килограммовые помидоры, плотные гроздья винограда, кабачки причудливой формы. Столы буквально ломились от богатого урожая.

В следующие выходные объезд садоводческих товариществ Кыштымского округа продолжится. Всего на территории нашего округа 27 СНТ, которые объединяют более трёх тысяч земельных участков.