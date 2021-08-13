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Кыштымские садоводы вырастили килограммовые помидоры, гроздья винограда и кабачки в форме лебедей

Вчера, 09:24 Категория: Экология
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Фото предоставлены комитетом экологии.

 

В садоводческих товариществах Кыштымского городского округа проходят праздники урожая.

 

Специальная комиссия в составе представителей комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, управления городского хозяйства и ассоциации садоводов уже побывали в СНТ «Кварц», «Северный», «Теренкуль», «Теренкуль-2», «Островок», «Мичуринец», «Строитель».

 

Садоводы радушно встречали гостей не только обилием урожая, выращенного на своих участках, но и горячим душистым чаем с травами, выпечкой и другими угощениями. Похвалиться участникам праздника урожая действительно было чем – некоторые садоводы умудрились вырастить килограммовые помидоры, плотные гроздья винограда, кабачки причудливой формы. Столы буквально ломились от богатого урожая.

 

В следующие выходные объезд садоводческих товариществ Кыштымского округа продолжится. Всего на территории нашего округа 27 СНТ, которые объединяют более трёх тысяч земельных участков.

 

 

 

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Теги: Кыштым СНТ праздник урожая помидоры экология Теренкуль Кварц

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