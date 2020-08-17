Кыштымские садоводы вырастили гроздья винограда и гигантские огурцы

Сегодня, 12:24 Категория: Общество

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Все фото из СНТ "Северный" предоставлены Ольгой Шарпёнковой.

Редакция "КР" благодарит Ольгу за интересные снимки.

В минувшие выходные в кыштымских садоводческих товариществах состоялись праздники урожая. На протяжении 15 лет такие выставки-ярмарки проводились на площади перед Дворцом культуры «Победа», но в этом году из-за пандемии коронавируса было принято решение организовать их в каждом СНТ.

Несмотря на жаркое и даже засушливое лето, кыштымским садоводам было, чем похвастаться. Наши земляки вырастили и виноград, и пекинскую капусту. А садоводы СНТ «Северный» удивили своих соседей выращенным огурцом длиной в 80 сантиметров!

В «Северном», кстати, устроили настоящий праздник. Тем более что и повод был самый подходящий. В этом году товариществу исполнилось 40 лет. На сегодняшний день оно объединяет 120 земельных участков.

– Инициативу проведения праздника поддержал и наш председатель Николай Иванович Шопин, и многие садоводы, – сказала сайту «КР» член правления СНТ «Северный» Нина Рыбина. – А Настя, дочка садовода Натальи Куренковой, и вовсе организовала для всех нас культурную программу с музыкой. Так что, получился двойной праздник – и День рождения СНТ, и праздник урожая.

На урожай, кстати, Нина Александровна тоже не жалуется. Признаётся, что первый раз в жизни посадила пекинскую капусту – и не пожалела. Весьма прихотливая культура порадовала хозяйку кладезью витаминов. А яблок уродилось – видимо-невидимо. По словам Рыбиной, деревья от тяжести плодов склонили свои ветви почти до самой земли.