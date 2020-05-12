В Кыштыме на улице Комарова высадили несколько тысяч саженцев ели

Сегодня, 11:22 Категория: Экология

154

0

Через несколько лет ёлочки подрастут и украсят улицу Комарова живой изгородью протяжённостью около 700 метров.

Вчера, 11 мая, 3200 хрупких трёхлетних саженцев ели здесь в три ряда и на минимальном расстоянии друг от друга высадили жители этой улицы, а также соседних домов. Активное участие приняли ученики из четвёртой школы вместе с некоторыми педагогами. При грамотном уходе лет через пять-семь ёлочки образуют плотную живую изгородь.

Кроме хвойных пород, на улице Комарова появились три сирени и около тридцати молодых саженцев ясени.

Идея озеленения этой улицы принадлежит депутату Собрания депутатов Кыштымского городского округа, работнику «Кыштымского леса» Сергею Батину.