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В Кыштыме на улице Комарова высадили несколько тысяч саженцев ели

Сегодня, 11:22 Категория: Экология
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Через несколько лет ёлочки подрастут и украсят улицу Комарова живой изгородью протяжённостью около 700 метров.

 

Вчера, 11 мая, 3200 хрупких трёхлетних саженцев ели здесь в три ряда и на минимальном расстоянии друг от друга высадили жители этой улицы, а также соседних домов. Активное участие приняли ученики из четвёртой школы вместе с некоторыми педагогами. При грамотном уходе лет через пять-семь ёлочки образуют плотную живую изгородь.

 

Кроме хвойных пород, на улице Комарова появились три сирени и около тридцати молодых саженцев ясени.

 

Идея озеленения этой улицы принадлежит депутату Собрания депутатов Кыштымского городского округа, работнику «Кыштымского леса» Сергею Батину.

 

 

 

 

 

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Теги: Кыштым саженцы ели улица Комарова

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