В Кыштыме перекроют шлагбаумами заезды в лес

Автор: КР от Вчера, 17:04 Категория: Экология

Каслинский пожарно-спасательный гарнизон, куда входят пожарные части Каслей, Кунашака, Нязепетровска, Кыштыма и Верхнего Уфалея проводит акцию «Чистый лес – территория без огня».

Одной из причин распространения природных возгораний является захламлённость леса и территорий рядом с автомобильными и железными дорогами, а также линиями электропередач.

До 28 апреля совместно с органами местного самоуправления, старостами посёлков садоводы и работники предприятий, обслуживающие автомобильные дороги и патрульно-контрольные группы, должны убрать весь мусор на указанным выше территориях.

На расстоянии не менее десяти метров между лесом и населённым пунктом должны быть убраны валежник и горючий хлам.

– Мы обязательно проверяем исправное содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, пожарных гидрантов и санитарное состояние съездов к рекам, озёрам и прудам для забора воды, – пояснил сайту «КР» начальник пожарной части № 38 Андрей Раскостов. – Под контролем находится оказание помощи пожилым и маломобильным жителям округа по очистке придомовых участков от сухой травы и мусора.

Несанкционированные съезды в лесной массив перекрываются, устанавливаются шлагбаумы.

Напомним, с 5 апреля постановлением главы региона Алексея Текслера в Челябинской области вводится особый противопожарный режим в лесах.