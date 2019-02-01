В Кыштыме пройдёт акция по предотвращению замора рыбы

Автор: КР от Сегодня, 12:56 Категория: Экология

На Верхне-Кыштымском, Дехановом прудах и на озере Анбаш возникла сложная экологическая ситуация из-за резкого снижения кислорода в воде. Чтобы предотвратить замор рыбы, нужно срочно оборудовать майны и лунки.

– В это воскресенье, 3 марта, в 11 часов у Народного дома пройдёт акция по сверлению лунок, – сказал сайту «КР» первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин. – Приглашаем неравнодушных кыштымцев округа присоединиться к этой акции.

Кроме того, комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды обращается к председателям уличных комитетов, садоводческих товариществ, руководителям предприятий, расположенных на берегах водоёмов, с просьбой организовать бурение майн.

Напомним, в прошлом году такая акция прошла впервые. Тогда инициаторами стали рыболовы-любители, которых взволновала массовая гибель рыбы.