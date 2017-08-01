В посёлок Тайгинка недалеко от Кыштыма приедет поп-группа «На-На»
Автор: КР от Вчера, 16:57 Категория: Даты
Как ещё весной сообщалось на нашем сайте, такой подарок на 75-летний юбилей родной Тайгинке сделал её уроженец, почётный гражданин города Кыштыма, в недавнем прошлом член Совета Федерации, а ныне московский бизнесмен Виктор Пичугов. Звёздный квартет – детище Бари Алибасова – выступит перед тайгинцами и гостями посёлка в воскресенье, 13 августа. Начало их шоу-программы в 21:30 на площадке перед Тайгинским горно-обогатительным комбинатом.
Но празднование юбилейной даты в Тайгинке начнётся задолго до появления московских знаменитостей. В полдень на площади перед Домом культуры начнётся детская игровая программа с участием ростовых кукол. А в 18 часов там же состоится чествование жителей посёлка и праздничный концерт.
На сцену выйдут не только творческие коллективы Кыштыма, но и столичные гости. Как и в прошлом году, в Тайгинку приедет куплетист, автор-исполнитель, заслуженный артист России Николай Бандурин вместе с пианистом Олегом Михайловым.
Порадует зрителей и группа «Белый день». Руководитель коллектива – баянист, певец и композитор, заслуженный артист России Валерий Сёмин. Завершится праздничный вечер фейерверком, который будет запущен в 22:50.
GPS координаты посёлка Тайгинка: 55.6244, 60.5076.
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