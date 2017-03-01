Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма
Автор: КР от Сегодня, 15:42 Категория: Культура
Такой подарок на 75-летний юбилей родной Тайгинке сделал её уроженец, почётный гражданин города Кыштыма, а ныне московский бизнесмен Виктор Пичугов. Знаменитая поп-группа даст концерт в наших краях 13 августа.
И если выступление и перелёт подопечных Бари Алибасова оплачивает наш щедрый земляк, то организация самой концертной программы ложится на плечи принимающей стороны. А требования к размерам сцены, мощности звука и качеству светового оформления своего шоу «нанайцы» выдвигают высокие. Теперь и директора тайгинских предприятий, и руководство Кыштымского городского округа озабочены достойным приёмом московских звёзд.
Скорее всего, концерт состоится в самом центре Тайгинки – сцену планируется установить на площадке хоккейной коробки. Она была установлена этой зимой также на средства Виктора Пичугова.
Напомним, в прошлом году благодаря Виктору Александровичу на праздновании дня рождения посёлка выступил эстрадный артист и куплетист Николай Бандурин.
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