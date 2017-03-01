Требуется на постоянную работу фрезеровщик 4-5 разряда. Заработная плата договорная. Обращаться по тел.89048084439, 89323007189 Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма

Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма

Автор: КР от Сегодня, 15:42 Категория: Культура

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Такой подарок на 75-летний юбилей родной Тайгинке сделал её уроженец, почётный гражданин города Кыштыма, а ныне московский бизнесмен Виктор Пичугов. Знаменитая поп-группа даст концерт в наших краях 13 августа.   

 

И если выступление и перелёт подопечных Бари Алибасова оплачивает наш щедрый земляк, то организация самой концертной программы ложится на плечи принимающей стороны. А требования к размерам сцены, мощности звука и качеству светового оформления своего шоу «нанайцы» выдвигают высокие. Теперь и директора тайгинских предприятий, и руководство Кыштымского городского округа озабочены достойным приёмом московских звёзд.

 

Скорее всего, концерт состоится в самом центре Тайгинки – сцену планируется установить на площадке хоккейной коробки. Она была установлена этой зимой также на средства Виктора Пичугова.

 

Напомним, в прошлом году благодаря Виктору Александровичу на праздновании дня рождения посёлка выступил эстрадный артист и куплетист Николай Бандурин.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter