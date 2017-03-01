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Жители Кыштыма теперь могут узнать, сколько квадратных саженей земли находилось во владении их предков

Автор: КР от Вчера, 14:13 Категория: Общество

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Розовым на карте обозначена усадьба "Белый дом" и заводские корпуса

 

Кыштымский краевед Инна Владимировна Неповинных нашла в архиве Челябинской области интересный документ – «Сведения о размерах осёдлости мастеровых Кыштымского завода на 1869 год». В  нём имеется карта кыштымского поселения, к которой прилагается список из 1507 дворов (за исключением нынешнего района Нижнего Кыштыма).

 

На карте детально прорисованы домовладения с порядковыми номерами. В списке напротив каждой фамилии указана площадь занимаемого домовладением участка в квадратных саженях (одна сажень равна  2,1 метра). То есть при желании и знании имён предков современные кыштымцы могут определить, где они проживали полтора века назад.

 

Карта даёт богатый материал и по топонимике кыштымского поселения, поскольку содержит названия улиц: Симбирская ныне называется Республики, Межгородка – Швейкина, Ильинская – Советская, Островская – Пролетарская.

 

Инна Владимировна Неповинных много лет увлекается исследованием родословных кыштымцев. В своих поисках она вышла на период отца и сына Демидовых, когда они из центральных частей России переселяли на уральские заводы своих крепостных.

Как сказала сайту «КР» Инна Неповинных, новые сведения из областного архива  помогут  уточнить генеалогические  древа кыштымских родов и добавят новую информацию о развитии Кыштыма в середине XIX  века. Об этом Инна Неповинных сегодня сделает краткий доклад на очередном заседании местного клуба краеведов «Тихое зимовье».

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