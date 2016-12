У жителей Кыштыма есть возможность увидеть звезду телепроекта «Голос»

Автор: КР от Сегодня, 17:28 Категория: Культура

Участница телепроекта Первого канала «Голос-5» Ольга Абдуллина даст концерт в родном Аргаяше. Одна из самых ярких джазовых вокалисток Санкт-Петербурга выступит перед земляками в воскресенье, 22 января.

Как сообщила сайту «КР» руководитель комитета культуры Аргаяшского района Наталья Семенякина, билеты пока не поступили в продажу. Известно лишь, что их стоимость составит 200 рублей за штуку.

Аккомпанировать певице будут известные в Петербурге и за его пределами музыканты – барабанщик Пётр Михеев (Non Cadenza, Lera Gehner, Doo bop sound, Чижик джаз квартет, Electric Project A.Kondakov), басист Виктор Савич (Non Cadenza, Богдан Титомир, проект «Симфоническое кино»), гитарист Павел Илюшин (Женя Любич, Елена Ваенга), клавишник Арман Сидоркин (Acid cool, Non Cadenza, Stereopie, Marica).

За день до концерта в Аргаяше Ольга Абдуллина выступит в джаз-клубе «EverJazz» в городе Екатеринбурге. Так описывают её творчество на сайте заведения: «Виртуозное владение скэтом, вокальной импровизацией, авторские аранжировки – всё это превращает музыку певицы в неповторимый коктейль из блюза, джаза с небольшими нотками фанка и хип-хопа».

Ольга Абдуллина – участница многочисленных джазовых фестивалей России и Зарубежья, лауреат вокальных конкурсов, организатор живых выступлений на крупнейших мероприятиях страны: экономическом форуме, «Алых парусах», Паралимпийских играх и многих других. Получила высшее образование по классу эстрадно-джазового вокала в Санкт-Петербургском университете культуры и искусств.