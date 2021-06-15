В Кыштыме дети закружились в «литературном хороводе»

Вчера, 14:59 Категория: Культура

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12 июня сотрудники детской библиотеки имени Корнея Ивановича Чуковского вместе со своими читателями решили необычно отпраздновать День России.

«Литературный хоровод» состоял из нескольких творческих заданий для детей и их родителей. Первым стало знакомство с красочной детской картой России. Участники праздника должны были показать на ней героев русских народных сказок. Дети и взрослые узнали, из каких мест родом баба Яга, где жили русские богатыри, на какой реке живёт Водяной, где Иван-царевич встретил царевну Лягушку и куда прилетала заморская птица Феникс.

Следующим заданием стало знакомство с русским фольклором. Дети проговаривали скороговорки, вспоминали пословицы, отгадывали загадки. Затем гости праздника встали в хоровод и под музыку отправились на игрушечном коне отвечать на вопросы викторины о нашей стране.

В полный восторг детей привело задание построить город своей мечты. Девочки и мальчики стали актёрами в экспромт-театре, рисовали на асфальте свою Родину.

Завершился праздник флэшмобом «Под российским флагом».

Двухчасовую программу на библиотечной площадке посетило более 170 человек. Каждый ребёнок в конце получил сладкий приз.