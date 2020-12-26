Юные актёры из Кыштыма – в поисках «ключей» от Нового года

Сегодня, 17:31 Категория: Культура

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Театральные коллективы из Дома детского творчества выступают с новогодними представлениями. Сразу уточним: спектакли каждый раз проводятся для одного конкретного класса школьников и с соблюдением социальной дистанции.

Как сказала сайту «КР» руководитель театрального коллектива «Вдохновение», профессиональный режиссёр Елена Баланцова, всего в эти праздничные дни в актовом зале ДДТ будет показано 22 представления: десять – актёрами театральной студии «Окно» под руководством Елены Журавлёвой и 12 – коллективом «Вдохновение».

– Наш спектакль называется «Приключения новогодней ёлочки», – говорит Елена Викторовна Баланцова. – Сюжет рассказывает о том, как мыши украли ключи от Нового года и хотят, чтобы их мышиный, 2020 год, продолжался и дальше. Разумеется, у сказки счастливый конец.

Актёры «Вдохновения» перевоплощаются не только в героев спектакля, но и в любимых всеми новогодних персонажей – В Деда Мороза и Снегурочку. Роли добрых Морозов исполняют старшеклассники Виталий Корабельников, Никита Романюк и Матвей Сорокин. Их спутницы Снегурочки – Настя Карпова, Ксения Рахимова и Влада Жилинская.