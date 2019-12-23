У меня был шок! Эти слова не единожды прозвучали от 11-летней Яны Зубаировой во время нашей беседы

Вчера, 17:18 Категория: Культура

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Фото Николая Столбинскова

Уходящий год выдался для девочки богатым на события.

В редакцию «КР» девочка вошла робко, искренне удивившись предложению попить чаю. Не так она представляла себе интервью. «Первый раз сама, без родителей», – сказала Яна. Спустя пару долек шоколада, смакуя третью за щекой, напряжение как рукой сняло. Она поведала и о поездке в Москву, и о встрече с губернатором.

Нельзя сдаваться. Особенно по вторникам

Яна Зубаирова учится в пятом классе школы № 1. Недавно на церемонии награждения одарённых детей «Триумф» она получила премию за достигнутые успехи. На днях она побывала на губернаторском приёме в Челябинске, где она встретилась с главой региона Алексеем Текслером.

– Ради этого случая купили платье. Обычно мне некогда их носить, я вся в делах, – сказала Яна с присущей ей простотой и непосредственностью.

У школьницы действительно время расписано по минутам. Она занимается в вокальной студии «Мажор» в ДК «Победа», ходит на курсы английского языка, учится по классу фортепиано и сольфеджио в Кыштымской детской школе искусств, посещает занятия в студии сценического мастерства «Окно» в Доме детского творчества, раньше занималась каратэ и ходила в кружок лего-конструирования. Сейчас хочет записаться ещё и в студию танца хип-хоп. Это не считая её участия в различных школьных и городских мероприятиях.

– Особенно тяжело по вторникам. Много уроков в школе, потом иду в театральный, сразу после – в вокальную студию. Прихожу домой и делаю домашнее задание. Когда нагрузка становится неподъёмной и хочется всё бросить, на помощь приходят мама Наталья и папа Фларит. Их главное наставление: собраться с силами и не сдаваться.

За победой – с новым чемоданом

Сейчас существует множество конкурсов детских талантов. В нашем городе уже мало кого удивишь триумфом кыштымцев. Взгляд цепляют лишь единицы из всех, кто появляется на сцене. Одна из них – Яна. Её харизма и врождённая актёрская природа покоряют зрителей раз и навсегда.

Начинающая артистка запомнилась публике с отрывком из книги «Манюня» писательницы Наринэ Абгарян. В ней описано много смешных историй, которые девочка рассказывала так, что слушатели не могли сдержать хохот.

В этом году зал рукоплескал после премьеры спектакля «Мой дедушка был вишней», представленного театромстудией «Окно». Яна сыграла роль итальянского мальчика Тонино. Некоторые зрители признавались – не сразу поняли, что на сцене девочка. Настолько правдоподобной оказалась её игра, наполненная взрослыми переживаниями.

Несколько месяцев назад педагог сценического мастерства Елена Журавлёва отправила видеозапись своей ученицы с чтением отрывка из «Манюни» на Большой всероссийский фестиваль детско-юношеского творчества. В нём приняли участие в общей сложности более полумиллиона (!) человек. Яна Зубаирова прошла отборочный тур и вышла на сцену Московского международного Дома музыки, чтобы получить награду за победу в номинации «Литературное творчество».

– Мама спросила: знаешь, куда ты едешь? Я не сразу догадалась, что в Москву. У меня был шок, мама тоже была шокирована случившимся! Сборы в столицу проходили волнительно. Пришлось даже купить новый чемодан по такому случаю. В Москву я летела с ребятами из Аши, Снежинска, Челябинска и сопровождающим.

Без мышиной возни

Яна эмоционально и честно реагирует на всё, что с ней происходит. По её словам, не меньшим шоком, чем московская поездка, стало приглашение на губернаторский приём и предложение прийти на интервью в газету.

– В будущем мне бы хотелось стать популярной. Это предоставит возможности, которые я использую в благих целях. А если у меня будет много денег, я первым делом отремонтирую Белый дом в усадьбе Демидовых.

Эта девочка – не только мечтатель, но и настоящий борец, в том числе за порядок в нашем городе. Она сама участвует в экологических акциях и призывает кыштымцев к тому же.

– Я не могу смотреть на горы мусора, мне категорически это не нравится. Кыштым может стать примером чистоты, тогда за нами подтянутся крупные города, например, Миасс и Челябинск. Ведь нечто большее всегда начинается с малого.

Многие её реплики удивляют глубиной мысли и выводами, несвойственными порой даже взрослым людям.

– Для меня важно, чтобы всё было по-настоящему и не было суеты, подобной мышиной возне. Этого и пожелаю всем читателям газеты. Кстати, в предстоящих новогодних представлениях я играю символ года Крыску Тусю.

Уже вовсю идут репетиции и подготовка к скорой встрече с Дедом Морозом.

– Раньше я писала ему письмо в августе, а в этом году запаздываю, совсем некогда, – поделилась Яна.

– Чтобы не упустить драгоценное время, давай обратимся к новогоднему волшебнику со страниц газеты, – предложила я.

Едва поверив, что это возможно, моя собеседница, не теряя ни секунды, согласилась:

Хочется надеяться, что такие простые, но важные для ребёнка желания дойдут до адресата. Ведь она и сама готова в любой момент сделать всё возможное, чтобы порадовать не только своих родных, а даже незнакомых ей людей.