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В Кыштыме прошли предварительные съёмки для фильма о династии Демидовых

Автор: КР от Вчера, 11:38 Категория: Культура

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Над созданием художественного фильма «Демидовы» работает кинокомпания Art Pictures Vision, соучредителем которой является российский режиссёр, актёр и продюсер Фёдор Бондарчук.

 

Предварительные съёмки прошли в храме Сошествия Святого Духа на Апостолов. Особый интерес у кинооператоров вызвала усадьба Демидовых.

 

Кроме того, были выбраны несколько локаций для фильма на территории Кыштымского машиностроительного объединения.

Возможно, что дубли нового художественного фильма «Демидовы» кинокомпания Art Pictures Vision решат снимать в нашем городе. Хотя не исключено, что эти локации воссоздадут с помощью компьютерной графики на основе уже отснятого материала.


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