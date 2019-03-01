Школьница из Кыштыма художественным словом покоряет региональные и международные конкурсы

Автор: КР от Сегодня, 16:26 Категория: Культура

В Златоусте завершился региональный конкурс талантливых детей и юношества «Маленькие звёзды – 2019». В нём приняли участие более 100 воспитанников различных творческих коллективов. В пяти возрастных группах они состязались в восьми номинациях – от хореографии до спортивных программ.

Конкурс проводится один раз в два года.

Единственная его участница из Кыштыма – ученица четвёртого класса школы №13 Настя Устинова. В номинации «Художественное слово» в младшей возрастной группе от восьми до 11 лет она не только прошла отбор на Гала-концерт, но и стала лауреатом первой степени.

Настя занимается в детском образцовом театральном коллективе «Вдохновение», её руководитель – Елена Баланцова.

– На конкурсе Настя читала произведение Александра Логинова «Монолог старой парты», – сказала сайту «КР» мама школьницы Наталья Долгова. – В репертуаре у неё уже несколько произведений. С ними она выступает на школьных мероприятиях. В мае хотим поехать на международный конкурс «Дети таланта» – он будет проходить в Челябинске.

В феврале Анастасия Устинова уже принимала участие в международном конкурсе – «Берега надежды». И тоже стала лауреатом первой степени. А на городском конкурсе «Дети читают стихи на английском» разносторонне одарённая девочка заняла второе место с произведением "The World of Dream".