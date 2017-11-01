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Маленькая воспитанница Дома детского творчества представляла Кыштым на областном конкурсе чтецов

Автор: КР от Сегодня, 16:18 Категория: Общество

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В течение пяти дней в Челябинске проходил областной конкурс художественного чтения для дошкольников и младших школьников «Как хорошо уметь читать!». В нём приняли участие более 350 детей из Челябинска, Снежинска, Трёхгорного, Миасса и других городов.

Кыштым на нём представляла шестилетняя  Маша Рякина, воспитанница коллектива сценического мастерства «Окно». Руководитель этого коллектива – Елена Журавлёва. Её подопечная читала рассказ современной писательницы Елены Касьян «Самая большая лужа»  –  это трогательная история о любви маленькой девочки к её маме.

И вот первая серьёзная победа:  Маша Рякина стала лауреатом первой степени в номинации «Художественное слово», в категории индивидуального чтения.

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