Маленькая воспитанница Дома детского творчества представляла Кыштым на областном конкурсе чтецов
Автор: КР от Сегодня, 16:18 Категория: Общество
В течение пяти дней в Челябинске проходил областной конкурс художественного чтения для дошкольников и младших школьников «Как хорошо уметь читать!». В нём приняли участие более 350 детей из Челябинска, Снежинска, Трёхгорного, Миасса и других городов.
Кыштым на нём представляла шестилетняя Маша Рякина, воспитанница коллектива сценического мастерства «Окно». Руководитель этого коллектива – Елена Журавлёва. Её подопечная читала рассказ современной писательницы Елены Касьян «Самая большая лужа» – это трогательная история о любви маленькой девочки к её маме.
И вот первая серьёзная победа: Маша Рякина стала лауреатом первой степени в номинации «Художественное слово», в категории индивидуального чтения.