Поэтесса из Кыштыма принимает участие в женском книжном фестивале Автор: КР от Вчера, 15:36 Категория: Культура 0 Он открылся сегодня в Екатеринбурге в 11-й раз. Основная его площадка разместилась в библиотеке имени В. Г. Белинского. Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Свердловской области. – Кыштым на нём представляет Наталья Петрушкина со стихами собственного сочинения, так как сам фестиваль женский, – сказала сайту «КР» заместитель директора централизованной библиотечной системы Татьяна Давыдовская. – А в качестве почётного гостя приглашён её муж – писатель Александр Петрушкин. На женский книжный фестиваль также приглашены авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ульяновска, Иркутска, Екатеринбурга, Каменск-Уральского. Всего – более 50 участниц. В деловой части пройдут круглые столы, творческие дискуссии, презентации проектов и практикумов. Кроме этого, состоятся перформансы известных екатеринбургских художников, выступления музыкантов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить