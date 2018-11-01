Поэтесса из Кыштыма принимает участие в женском книжном фестивале

Автор: КР от Вчера, 15:36 Категория: Культура

Он открылся сегодня в Екатеринбурге в 11-й раз. Основная его площадка разместилась в библиотеке имени В. Г. Белинского. Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Свердловской области.

– Кыштым на нём представляет Наталья Петрушкина со стихами собственного сочинения, так как сам фестиваль женский, – сказала сайту «КР» заместитель директора централизованной библиотечной системы Татьяна Давыдовская. – А в качестве почётного гостя приглашён её муж – писатель Александр Петрушкин.

На женский книжный фестиваль также приглашены авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ульяновска, Иркутска, Екатеринбурга, Каменск-Уральского. Всего – более 50 участниц.

В деловой части пройдут круглые столы, творческие дискуссии, презентации проектов и практикумов. Кроме этого, состоятся перформансы известных екатеринбургских художников, выступления музыкантов.