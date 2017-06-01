Челябинская область соберёт все региональные СМИ России
Автор: КР от Сегодня, 16:42 Категория: Общество
Известие об этом прозвучало сегодня на ХIХ фестивале СМИ Челябинской области, который торжественно открылся в 13 часов на базе экопарка «Зюраткуль» в Саткинском районе. Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин сообщил участникам фестиваля, что о проведении всероссийского форума «Региональные СМИ на пути к эффективности и конкурентоспособности» в 2018 году на Южном Урале он договорился с губернатором Борисом Дубровским.
А фестиваль в Саткинском районе тоже не ограничился только журналистами с южноуральской пропиской. На него съехались их коллеги из Свердловской, Курганской, Новосибирской, Воронежской и Тверской областей, Краснодарского, Алтайского и Пермского краёв, Республики Башкортостан и Москвы. В программе – пленарное заседание «Пути повышения эффективности региональных СМИ», круглые столы, многочисленные мастер-классы, дискуссионные площадки, посадка саженцев на территории экопарка, экскурсии и развлечения.
Завершится областной фестиваль СМИ в субботу. В нём принимают участие представители «Кыштымского рабочего» и кыштымской телерадиокомпании.
Комментарии
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Спасибо за замечание! Исправили ошибку. >>>
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Ну, если специалисты администрации посчитали, и пришли к выводу, что 20 руб. вполне достаточно, то почему бы администрации не заняться пассажироперевозками в Кыштыме, и своим положительным примером по >>>
В Кыштыме владельцы маршрутных такси просят власть увеличить для пассажиров стоимость проезда (Гость Дмитрий)
а что бы нет то... в прошлый раз прокатило - подняли цену, да и сейчас просят поднять цену на 33%, нормально так бабло рубить, только что то заплаты так не растут, сколько у нас инфляция? >>>
Перед въездом в Кыштым артистов из Чехии встретили хлебом-солью (Гость Дмитрий)
А на фотографиях не образцовый ансамбль "Гусельки", а образцовый коллектив "Росинка" >>>
В Кыштыме владельцы маршрутных такси просят власть увеличить для пассажиров стоимость проезда (Гость Иван)
Куда ещё выше то? Маршрутки все умотанные все скрипит и гудит + водители некоторые грубят . >>>
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