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Челябинская область соберёт все региональные СМИ России

Автор: КР от Сегодня, 16:42 Категория: Общество

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Известие об этом прозвучало сегодня на  ХIХ фестивале СМИ Челябинской области, который торжественно открылся в 13 часов на базе экопарка «Зюраткуль» в Саткинском районе.  Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин сообщил участникам фестиваля, что о проведении всероссийского форума «Региональные СМИ на пути к эффективности и конкурентоспособности» в 2018 году на Южном Урале он договорился с губернатором Борисом Дубровским.

 

А фестиваль в Саткинском районе тоже не ограничился только журналистами с южноуральской пропиской. На него съехались их коллеги из Свердловской, Курганской, Новосибирской, Воронежской и Тверской областей, Краснодарского, Алтайского  и Пермского краёв, Республики Башкортостан и Москвы. В программе – пленарное заседание «Пути повышения эффективности региональных СМИ», круглые столы, многочисленные мастер-классы, дискуссионные площадки, посадка саженцев на территории экопарка,  экскурсии и развлечения.

 

Завершится областной фестиваль СМИ в субботу. В нём принимают участие представители «Кыштымского рабочего» и кыштымской телерадиокомпании.

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