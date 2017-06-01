Челябинская область соберёт все региональные СМИ России

Автор: КР от Сегодня, 16:42 Категория: Общество

Известие об этом прозвучало сегодня на ХIХ фестивале СМИ Челябинской области, который торжественно открылся в 13 часов на базе экопарка «Зюраткуль» в Саткинском районе. Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин сообщил участникам фестиваля, что о проведении всероссийского форума «Региональные СМИ на пути к эффективности и конкурентоспособности» в 2018 году на Южном Урале он договорился с губернатором Борисом Дубровским.

А фестиваль в Саткинском районе тоже не ограничился только журналистами с южноуральской пропиской. На него съехались их коллеги из Свердловской, Курганской, Новосибирской, Воронежской и Тверской областей, Краснодарского, Алтайского и Пермского краёв, Республики Башкортостан и Москвы. В программе – пленарное заседание «Пути повышения эффективности региональных СМИ», круглые столы, многочисленные мастер-классы, дискуссионные площадки, посадка саженцев на территории экопарка, экскурсии и развлечения.

Завершится областной фестиваль СМИ в субботу. В нём принимают участие представители «Кыштымского рабочего» и кыштымской телерадиокомпании.