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В Кыштыме ведётся масштабная реконструкция электрических сетей в районе Ближней Дачи

Автор: КР от Сегодня, 15:02 Категория: ЖКХ

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Сегодня  на улице Мамина-Сибиряка на нечётной стороне велась замена признанных дефектными опор воздушной линии  0,4 кВ, а на чётной потребителей подключали к вновь смонтированной линии с использованием самонесущего  изолированного провода (СИП).

 

Благодаря такой замене в этом районе улучшится качество электроэнергии. Это затронет улицы Мамина Сибиряка, Кутузова, Белинского, Гастелло, Сугомакскую и 2-ю Сугомакскую. Всего на СИП будут переключены около 150 жилых домов.

 

 

Как сообщил сайту «КР» руководитель Кыштымских районных электрических сетей ООО «АЭС Инвест» Вадим Гаврилов, на улице Мамина Сибиряка от ТП-105 уже смонтирована новая  линия протяжённостью в 700 метров. В этом районе также планируется смонтировать новую 200-метровую линию   от ТП-9 и линию в 500 метров  от ТП-93.

 

По словам главного инженера кыштымского филиала ПАО «Челябэнергосбыт» Игоря Гермашева, их компания несколько лет назад получала до 40 жалоб от потребителей  из района Ближней Дачи на низкое напряжение в сети. По результатам проверок составлялись акты, в которых при подтверждении несоответствия качества требованиям ГОСТ сетевой организации «АЭС Инвест» выдавались требования об их устранении.

 

По инвестиционной программе ООО «АЭС Инвест» в 2015 году по Кыштымскому округу затраты на реконструкцию  электрохозяйства и ремонтные работы составили более 50 миллионов рублей, в прошлом году – более пяти миллионов, на этот год планируются затраты в объёме 13-14 миллионов рублей.

 

 

 

 

 

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