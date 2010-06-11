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В Кыштыме продолжат плановую замену участков теплосетей

Автор: КР от Сегодня, 12:11 Категория: ЖКХ

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Такие работы предусмотрены в микрорайоне  Каолиновом, в посёлке Слюдорудник, в районе абразивного завода, в центре города и радиогородке.

 

Как сообщил сегодня на расширенном оперативном совещании первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин, этим летом завершатся работы ещё на двух участках, требующих неотложного капремонта: в районе двадцатого магазина на улице К. Либкнехта и на головном участке магистральной сети около центральной котельной.

 

Ранее работники «Челябкоммуэнерго» уже выполнили часть работ по параллельной прокладке теплосети от здания ЗАГСа до остановки напротив дома № 125 на улице К. Либкнехта. На этом участке подрядчик продолжит укладку нового участка магистральной сети. Серьёзные ремонтные работы пройдут и в головной тепловой камере центральной котельной, в самом начале магистральной сети. Именно в этом месте в ноябре прошлого года оперативно был устранён порыв. Здесь также параллельно будет проложен новый участок. Согласно гидравлическим испытаниям, трубу диаметром 500 миллиметров заменят на 700 миллиметров.

 

Работы на обоих участках подрядчик выполнит параллельно, без отключения потребителей. Однако врезка в существующую магистральную сеть потребует приостановления горячего водоснабжения и дополнительного отключения центральной котельной. Предварительно на это потребуется не менее трёх суток. Все работы будут выполнены до начала отопительного сезона.

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Когда около Двадцатого магазина проезд во дворы отремонтируют? С прошлого года ямы остались, проезжать трудно.
 
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