В Кыштыме в первые новогодние дни подтопило оживлённую дорогу к микрорайону Нижнего Кыштыма

Автор: КР от Сегодня, 09:52 Категория: ЖКХ

На улице Интернационала напротив перехода к средней школе № 2 и перекачивающей станции Кыштымводоканала со вчерашнего дня на проезжей части образовалась большая лужа. Здесь установлены предупреждающие знаки, но и без них все водители притормаживают на опасном участке.

Сегодня на дежурство по администрации Кыштымского городского округа заступил первый заместитель главы Пётр Мошкин. Как он сообщил сайту «КР» проезжую часть подтопило ещё вчера, в понедельник. При этом вода – чистая.

Истоки происхождения воды выясняет бригада дежурных специалистов Кыштымводоканала. Известно, что водопровода в этом районе нет, но сам участок дороги находится между двумя прудами, которые соединяются протокой.