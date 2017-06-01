Челябинский фотограф обнаружил в Кыштыме дерево любви
Автор: КР от Вчера, 12:20 Категория: Туризм
Виталий Федулов из Челябинска нередко бывает в Кыштыме по долгу службы. Будучи страстным фотографом, он не упускает возможность запечатлеть красоты старинного уральского города.
Один из посвящённых Кыштыму альбомов сформирован осенью – в октябре 2016 года. Другой появился только что, в последние дни мая. По словам Виталия, альбомы постоянно пополняются. В Кыштыме ещё много пейзажей и архитектурных особенностей, достойных фотосъёмки.
В объектив фотографа попало удивительное дерево с дуплом в форме сердца. Оно располагается за Белым домом неподалёку от гостиницы «Рассвет». Виталий окрестил его деревом любви. Легко представить, как в позапрошлом веке романтичные барышни прятали в сердечном укрытии любовные записки и назначали здесь свидания. Но символ, которым наградила этот ствол природа, и сегодня может привлечь к себе молодожёнов или просто любящие пары. Если они, конечно, обладают таким же внимательным взором, как и гость из Челябинска.
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