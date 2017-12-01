Лыжники из Кыштыма вынуждены ездить на тренировки в другие города
Автор: КР от Вчера, 14:39 Категория: Спорт
Виной всему – отсутствие снега в родном городе, название которого, кстати, переводится как «тихое зимовье». Зимовье нынче выдалось при плюсовых температурах днём и полным отсутствии снежного покрова.
Тренеры по лыжной подготовке детско-юношеской спортивной школы вынуждены возить тренироваться некоторых своих воспитанников в другие города. Так, тренер Вячеслав Казаков и его ученики, входящие в состав сборной Челябинской области по лыжным гонкам и занимающие призовые места на соревнованиях, сейчас тренируются в Златоусте.
– Отсутствие снега не тормозит тренировочный процесс, но и негативно сказывается на результатах наших спортсменов, – сетует директор ДЮСШ Людмила Штоль. – В выходные наши спортсмены участвовали в матчевой встрече в Верхнем Уфалее. Маша Брялина среди девочек 2001 года рождения заняла третье место. В этом сезоне она в первый раз встала на лыжи. Если бы в Кыштыме трассы уже были заснежены, её результат мог бы стать лучше.
Сегодня в кыштымской ДЮСШ занимаются 244 лыжника.