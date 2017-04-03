Летом в Кыштыме появится воркаут-площадка для занятий спортом под открытым небом

Автор: КР от Сегодня, 13:52 Категория: Спорт

Русская медная компания планирует установить в Кыштыме специальную воркаут-площадку для занятий спортом на свежем воздухе. Термин «Воркаут» происходит от английского «workout» и обозначает новое направление в фитнесе, включающее в себя элементы спортивной гимнастики, легкой атлетики и паркура. Воркаут не признёт никаких дополнительных тяжестей – только вес собственного тела спортсмена при упражнениях на турниках, кольцах, шведских стенках, специальных скамьях для укрепления пресса.

Всё это оборудование появится на имеющей удобное резиновое покрытие площадке размером 8х20 метров. Кроме того, спортивный комплекс будет оснащён вешалками для одежды, информационными стендами и урнами, необходимыми для поддержания чистоты. Заниматься здесь смогут как опытные спортсмены, так и новички, делающие первые шаги в воркауте. Площадка в первую очередь привлечёт внимание молодёжи, но будет полезной и для представителей старшего поколения, желающих быть в форме.

Заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук назвала известие об установке новой спортплощадки замечательной новостью в преддверии юбилея города.

– Мы с удовольствием подберём для воркаута удобное место, – сказала она сайту «КР».

Благодаря РМК новые возможности для тренировок на открытом воздухе появятся, помимо Кыштыма, в Екатеринбурге, Челябинске, Карабаше, Первомайском и Коркино. Компания готова выделить на эти цели около 40 миллионов рублей.

