В Кыштыме полицейские северной части Челябинской области провели матч по волейболу
Автор: КР от Сегодня, 09:36 Категория: Спорт
Вчера в спортивном зале радиозавода состоялся первый этап чемпионата Главного управления МВД России Челябинской области по волейболу между сотрудниками отделов внутренних дел северного куста. В соревнованиях приняли участие шесть команд из Снежинска, Верхнего Уфалея, Каслей, Нязепетровска, Аргаяша и Кыштыма.
Волейбольное соперничество продолжалось пять часов. В итоге первое место завоевали хозяева поля – полицейские Кыштыма. Серебряными призёрами стали аргаяшцы, бронзовыми – каслинцы.
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