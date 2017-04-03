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В Кыштыме полицейские северной части Челябинской области провели матч по волейболу

Автор: КР от Сегодня, 09:36 Категория: Спорт

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Вчера в спортивном зале радиозавода состоялся первый этап чемпионата Главного управления МВД России Челябинской области по волейболу между сотрудниками отделов внутренних дел северного куста. В соревнованиях приняли участие шесть команд из Снежинска, Верхнего Уфалея, Каслей, Нязепетровска, Аргаяша и Кыштыма.

 

 

Волейбольное соперничество продолжалось пять часов. В итоге первое место завоевали хозяева поля – полицейские Кыштыма. Серебряными призёрами стали аргаяшцы, бронзовыми – каслинцы.  

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