Футбольная команда из Кыштыма борется за каслинский кубок

Автор: КР от Сегодня, 13:46 Категория: Спорт

Футбольная команда «Спартак» хорошо заявила себя на открытом турнире города Касли по мини-футболу, посвящённом памяти Юрия Меймана. Первенство проводится под эгидой местного радиозавода, который раньше и возглавлял Юрий Михайлович, почётный гражданин города Касли.

В минувший понедельник кыштымские спортсмены провели свою первую игру в рамках этих соревнований. Они обыграли футболистов из «Уфалея-1» со счётом 11:4.

Как сообщил сайту «КР» пресс-секретарь «Спартака» Михаил Котов, невнятный первый тайм привёл к тому, что команда во втором тайме проигрывала со счётом 4:3. Однако к последней десятиминутке кыштымцы собрались с силами и разгромили уфалейцев.

Всего в турнире принимают участие девять команд – из Каслей, Вишневогорска, Тюбука, Новогорного, Верхнего Уфалея и Кыштыма. Соревнования проходят ежегодно, начиная с 2012 года. Главный приз – переходящий кубок имени Юрия Меймана. Кыштымский «Спартак» стал его обладателем в 2014 году. Сейчас кубок находится у новогорненского «Факела».

Финальные встречи, на которых и будет выявлен победитель этого года, пройдут в конце марта или начале апреля.

Кыштымскую команду «спартаковцев», которой в прошлом году исполнилось пять лет, тренирует Леонид Поправко. Футболисты занимаются на базе физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Нижнего Кыштыма.