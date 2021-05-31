В кыштымской детско-юношеской спортивной школе единоборств «Инхело» завершился очередной спортивный сезон

Вчера, 16:09 Категория: Спорт

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Торжественное окончание учебного года состоялось на поле около ДЮСШ «Инхело». Стройной шеренгой вышли спортсмены – каратисты, дзюдоисты и рукопашники.

Ребят поприветствовала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Она поздравила спортсменов с успешным окончанием очередного сезона и пожелала новых побед. К поздравлениям присоединились также начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Валерий Шарабрин и директор школы единоборств «Инхело» Абдулла Раджабов.

В теперь уже ушедшем учебном году в «Инхело» боевые искусства постигали в общей сложности 236 детей, из них 78 каратистов, 105 дзюдоистов и 11 рукопашников и 42 ребёнка занимаются в «Инхело» общей физической подготовкой.

Минувший сезон, как всегда, оказался для многих из них урожайным на победы. Всего юноши и девушки принесли в спортивную копилку своей школы более сотник медалей различного достоинства. Больше всего – 114 наград – завоевали каратисты.

Как отметила старший тренер по карате Оксана Суровцева, одним из самых значимых стало участие детей 12-13 лет в первенстве России по карате, которое состоялось в Нижнем Новгороде. На этих соревнованиях воспитанница Оксаны Владимировны Малейка Багирова заняла седьмое место. Такой же результат показал и Иван Суровцев в Омске на первенстве России, которое стало отборочным на первенство Европы. Отлично выступили наши каратисты и на всероссийских соревнованиях в Омске. Малейка Багирова заняла первое место, а её сестра Булгейс – третье. Малейка стала и бронзовым призёром всероссийских соревнований в Уфе.

У каратистов «Инхело» за минувший учебный год 30 первых мест, 28 вторых и 56 – третьих.

Одиннадцать медалей заслужили и юные дзюдоисты, но они пока выступают на соревнованиях муниципального и областного уровней. В их активе – три первых места, четыре вторых и четыре третьих.

На торжественной линейке спортсмены продемонстрировали показательные выступления, а затем Оксана Суровцева вручила самым успешным ребятам пояса другого цвета – в знак повышения спортивных разрядов. Всего пояса сменили 15 человек.

К своим воспитанникам обратились их тренеры и родители. Впереди лето. У ребят достаточно времени, чтобы отдохнуть, набраться сил и рвануть к новым спортивным высотам!