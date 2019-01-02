В Кыштыме боксёры сразятся за победу в памятном турнире Автор: КР от Вчера, 16:42 Категория: Спорт 0 Областной турнир по боксу памяти нашего земляка Валерия Перевощикова пройдёт на следующей неделе 24 и 25 января в физкультурно-спортивном комплексе нашего города. Валерий Иванович стал родоначальником этого вида спорта в Кыштыме. На соревнования съедутся боксёры из Челябинской и Свердловской областей, а также республики Башкортостан. Всего ожидается порядка 100 спортсменов 2005-2006 годов рождения. – У нас подрастает хороший боксёр, – сказал сайту «КР» тренер кыштымского клуба «Ринг», воспитавший чемпионку мира Александру Кулешову Галимулла Исламов. – Но называть его имя пока не буду, вдруг он прочитает и «зазвездится». Сначала посмотрим, как он выступит на этих соревнованиях. Если успешно, будем готовить его на областные турниры серьёзного уровня. На этом турнире выступят и 10 кыштымских боксёров. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить