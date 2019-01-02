В Кыштыме боксёры сразятся за победу в памятном турнире

Автор: КР от Вчера, 16:42 Категория: Спорт

Областной турнир по боксу памяти нашего земляка Валерия Перевощикова пройдёт на следующей неделе 24 и 25 января в физкультурно-спортивном комплексе нашего города. Валерий Иванович стал родоначальником этого вида спорта в Кыштыме.

На соревнования съедутся боксёры из Челябинской и Свердловской областей, а также республики Башкортостан. Всего ожидается порядка 100 спортсменов 2005-2006 годов рождения.

– У нас подрастает хороший боксёр, – сказал сайту «КР» тренер кыштымского клуба «Ринг», воспитавший чемпионку мира Александру Кулешову Галимулла Исламов. – Но называть его имя пока не буду, вдруг он прочитает и «зазвездится». Сначала посмотрим, как он выступит на этих соревнованиях. Если успешно, будем готовить его на областные турниры серьёзного уровня.

На этом турнире выступят и 10 кыштымских боксёров.