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Из Кыштыма в Сочи с восточными танцами

Автор: КР от Вчера, 17:27 Категория: Общество

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Фитнес-студия «Навэра» взяла новую высоту – пять воспитанниц с групповым номером приняли участие в финале международного конкурса хореографического искусства «Grand Festival» и заняли третье место.

 

Конкурс проходил в оздоровительном комплекте «Дагомыс», что в 15 минутах езды от Сочи. С танцем «Восточная фантазия» выступили Ксения Нестерова, Екатерина Долгарева, Мария Вологодская, Элина Шароглазова и Алина Шарманова.

Как сказала сайту «КР» руководитель фитнес-студии «Навэра» Катерина Бессонова, помимо самих конкурсных выступлений для участников были организованы мастер-классы и экскурсии по Сочи. Трёхдневное пребывание кыштымских танцовщиц и всех участников конкурса на берегу Чёрного моря завершилось грандиозным гала-концертом.

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