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Жительница Кыштыма выиграла путёвку в Сочи на двоих

Автор: КР от Сегодня, 11:03 Категория: Общество

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Валентина Максимова (на фото в центре) уже не раз выигрывала билеты в кино в эфире «Интерволны». Но такой большой подарок от любимой радиостанции она получила впервые

 

Швея фабрики «Кыштымский трикотаж» Валентина Максимова стала победительницей конкурса, посвящённого 25-летию челябинского радио «Интерволна». В течение пяти последних недель слушатели этой радиостанции особо внимательно следили за композициями в эфире.

 

После звукового сигнала они должны были дозвониться в офис радио и спеть припев или куплет только что прозвучавшей песни. Наша землячка в прямом эфире исполнила хит британской певицы Адель. По результатам голосования аудитории «Интерволны» она стала победительницей недели, обойдя своего ближайшего соперника всего на один голос.

 

 

Благодаря этому Максимова и получила шанс побороться за тур на Чёрное море. В минувшую пятницу её, как и ещё пять человек, пригласили на финал большого конкурса в офис «Интерволны» в Челябинске. В эфире утренней программы «Полный подъём» они разгадывали загадки и исполняли песни. А ещё подарили ведущим Сергею Обухову и Александру Фадееву подарки ручной работы. Валентина Максимова привезла им подушку в виде радиоприёмника.

 

– Я ужасно волновалась во время прямого эфира, меня трясло, бросало то в холод, то в жар, ведь меня слышала вся Челябинская область, – сказала сайту «КР» Валентина Максимова. – Но ведущие были настроены позитивно и помогали мне.

 

Итоги юбилейного конкурса подвели в тот же день. И снова кыштымская счастливица обошла конкурентов с минимальным отрывом. В ближайшее время она вместе с супругом впервые отправится на черноморское побережье. В Сочи мать двоих детей проведёт четыре дня.

 

 

 

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