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В Кыштыме родилась богатырша весом более пяти килограммов

Автор: КР от Вчера, 14:47 Категория: Общество

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В кыштымском роддоме появилась на свет девочка весом в пять килограммов и 200 граммов.

 

По словам заведующей отделением Жанны Глазковой, с начала года это первый случай, когда у новорождённой зарегистрирован такой большой вес. При этом богатырша – первый ребёнок в семье супружеской пары из Верхнего Уфалея. Родители назвали дочь Василиной. Молодая мама и девочка уже выписаны домой. Однако ребёнку предстоит дообследование и регулярное наблюдение у врачей, поскольку при таком весе при рождении могут выявиться различные патологии развития.

 

Всего с начала года в стенах кыштымского роддома, имеющего статус межрайонного, появилось на свет 386 малышей. Из них одна двойня.

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