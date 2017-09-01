В Кыштыме родилась богатырша весом более пяти килограммов

Автор: КР от Вчера, 14:47 Категория: Общество

В кыштымском роддоме появилась на свет девочка весом в пять килограммов и 200 граммов.

По словам заведующей отделением Жанны Глазковой, с начала года это первый случай, когда у новорождённой зарегистрирован такой большой вес. При этом богатырша – первый ребёнок в семье супружеской пары из Верхнего Уфалея. Родители назвали дочь Василиной. Молодая мама и девочка уже выписаны домой. Однако ребёнку предстоит дообследование и регулярное наблюдение у врачей, поскольку при таком весе при рождении могут выявиться различные патологии развития.

Всего с начала года в стенах кыштымского роддома, имеющего статус межрайонного, появилось на свет 386 малышей. Из них одна двойня.