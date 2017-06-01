В Кыштыме владельцы маршрутных такси просят власть увеличить для пассажиров стоимость проезда
Автор: КР от Вчера, 14:52 Категория: Общество
Индивидуальный предприниматели обратились в администрацию Кыштымского городского округа с просьбой решить вопрос об увеличении с 1 июля стоимости проезда в маршрутных такси с 18 рублей до 24 рублей.
Они представили обоснованные расчёты, в которых дан анализ удорожания цен на топливо и запчасти. Кроме того, перевозчикам пришлось изрядно раскошелиться на обязательное страхование жизни пассажиров и установку в пассажирском транспорте системы ГЛОНАСС. Увеличились и прочие расходы.
Специалисты администрации Кыштымского городского округа, проверив представленные расчёты, пришли к выводу об обоснованности стоимости проезда в маршрутных такси в размере 20 рублей, но никак не 24-х. Кроме того, руководство округа приняло решение, с учётом самого разгара садового сезона, сдвинуть срок повышения стоимости проезда на 1 октября.
Подробности читайте в газете «Кыштымский рабочий».
Комментарии
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