В Кыштыме владельцы маршрутных такси просят власть увеличить для пассажиров стоимость проезда

Автор: КР от Вчера, 14:52 Категория: Общество

Индивидуальный предприниматели обратились в администрацию Кыштымского городского округа с просьбой решить вопрос об увеличении с 1 июля стоимости проезда в маршрутных такси с 18 рублей до 24 рублей.

Они представили обоснованные расчёты, в которых дан анализ удорожания цен на топливо и запчасти. Кроме того, перевозчикам пришлось изрядно раскошелиться на обязательное страхование жизни пассажиров и установку в пассажирском транспорте системы ГЛОНАСС. Увеличились и прочие расходы.

Специалисты администрации Кыштымского городского округа, проверив представленные расчёты, пришли к выводу об обоснованности стоимости проезда в маршрутных такси в размере 20 рублей, но никак не 24-х. Кроме того, руководство округа приняло решение, с учётом самого разгара садового сезона, сдвинуть срок повышения стоимости проезда на 1 октября.

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