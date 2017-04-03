Спасатели Кыштыма сумеют ликвидировать и химическую аварию
Автор: КР от Сегодня, 11:22 Категория: Общество
Кыштымские спасатели обучились спасению и поиску людей в заражённой среде. Сначала они на время надевали маски и специальное оборудование, а потом отрабатывали свои действия в случае аварийной ситуации.
По легенде, произошла утечка опасного вещества на химическом заводе. Во время операции у одного из спасателей оказались неисправными маска и баллон. Его коллегам нужно было заменить их в течение полуминуты.
Как сказал сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков, в нашем городе подобных предприятий нет, да и случаев, когда приходилось применять навыки и умения газоспасателей, также не происходило.
Несмотря на это, подобная учёба – мера необходимая. По её окончании старшим смен и командирам отделения выдадут удостоверения газоспасателей.
Комментарии
Водитель из Челябинска нарвался в Кыштыме сразу на два штрафа (Гость Вячеслав)
Если ехать в сторону кладбища то на право ленина >>>
В Кыштыме начинается строительство нового пятиэтажного дома (kryu-valera)
место под дома находят а под детские садики мест нет >>>
Троица из Карабаша избивала свою жертву чем попало (Швейк)
Уважаемая Гостья, Не надо путать соленое с зеленым Или по крайней мере не надо делать вид, что вы не поняли то, что речь идет не о замалчивании резонансных дел, а об уменьшении негатива (как пр >>>
Казаки из Кыштыма при появлении Алексея Навального покинули экологический митинг против Томинского ГОКа (Горожанин)
Не перевирайте, пожалуйста, мои слова - речь была не о президентском кресле, а о правительстве или думе А лучше, для начала, пусть станет хотя бы в мэром какого-нибудь города Как, например, в свое >>>
Троица из Карабаша избивала свою жертву чем попало (slesar)
Извиняюсь за ошибки Я считаю, что эти новости должны быть доведены до читателей Я хочу знать о криминальной обстановке там где я живу Анализируя эту обстановку я для себя делаю соответствующие выво >>>
Все комментарии