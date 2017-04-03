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Спасатели Кыштыма сумеют ликвидировать и химическую аварию

Автор: КР от Сегодня, 11:22 Категория: Общество

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Кыштымские спасатели обучились спасению и поиску людей в заражённой среде. Сначала они на время надевали маски и специальное оборудование, а потом отрабатывали свои действия в случае аварийной ситуации.

 

 

По легенде, произошла утечка опасного вещества на химическом заводе. Во время операции у одного из спасателей оказались неисправными маска и баллон. Его коллегам нужно было заменить их в течение полуминуты.

 

 

Как сказал сайту «КР» пресс-секретарь   кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков, в нашем городе подобных предприятий нет, да и случаев, когда приходилось применять навыки и умения газоспасателей, также не происходило.

 

 

Несмотря на это, подобная учёба – мера необходимая. По её окончании старшим смен и командирам отделения выдадут удостоверения газоспасателей.

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